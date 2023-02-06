البحرين تعرب عن مواساتها للشعبين السورى والتركى فى ضحايا الزلزال المدمر

إيمان حنا

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب شرق تركيا، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعرب العاهل البحريني في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس التركي ولأسر الضحايا ولشعب تركيا الشقيق في هذا المصاب الأليم، راجيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدًا تضامن مملكة البحرين حكومةً وشعبًا مع الجمهورية التركية في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية، داعياً الله عز وجل أن يحفظ الجمهورية التركية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وأعرب مجلس الوزراء البحرينى أيضا عن خالص تعازيه ومواساته للكل من سورية وتركيا فى ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد صباح اليوم الاثنين.

وأعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً المجلس تضامن مملكة البحرين مع سوريا وتركيا في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

و كانت الرئاسة التركية أكدت أن 45 دولة قد عرضت تقديم المساعدات الانسانية واللوجستية الى تركيا ، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا قد اتخذت الاجراءات عبر مختلف المؤسسات منذ لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب منطقة « كهرمان مرعش» والمحافظات المجاورة لها، فيما حشدت كافة المحافظات امكانياتها للتعامل مع الاوضاع.

ولفت إلى أنه تم تكليف 10 محافظين آخرين للعمل مع ولاة المحافظات العشر التي ضربها الزلزال، وأن مؤسسات مثل إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركي والقوات المسلحة التركية هي متمركزة في المنطقة.

وكان زلزال عنيف وصف بالأسوأ منذ عام 1999، قد ضرب كلا من تركيا وسوريا، وكانت البداية فى تركيا، حيث قدر المعهد الأمريكى لرصد الزلازل قوته بـ7.7 درجة على مقياس ريختر، وبلغ عمقه 10 كيلو مترات.