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البحرية الأمريكية: نعمل على استعادة حطام المنطاد الصيني عقب إسقاطه

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:11 ص
البحرية الأمريكية: نعمل على استعادة حطام المنطاد الصيني عقب إسقاطه المنطاد الصيني
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن البحرية الأمريكية تبحث وتعمل على استعادة حطام المنطاد الصيني عقب إسقاطه، وقال مسؤول دفاعي إن جهود انتشال المكونات الرئيسية للمنطاد، التي من المتوقع أن تستغرق أياما، بدأت بعد وقت قصير من تفجير البالون.

هذه وقد أعربت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، عن معارضتها واستيائها الشديد إزاء استعمال الولايات المتحدة القوة لمهاجمة المنطاد الخاص بها.

وأسقطت الولايات المتحدة، السبت، المنطاد الصيني الذي وصفته بأنه "منطاد تجسس" قبالة سواحلها الشرقية باستعمال صاروخ سايدويندر من مقاتلة F-22، فيما تسعى لجمع حطامه الذي تناثر على مساحة 7 أميال من مياهها الإقليمية.

 


المنطاد الصيني

الصين

امريكا

العلاقات الامريكية الصينية

البالون الصيني



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