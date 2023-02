الاتحاد الأوروبى يرسل فرق إنقاذ ويستعد لمساعدة تركيا بعد الزلزال

أعلن جانيز لينارزيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، الاثنين، تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وقال لينارزيتش في تغريدة على تويتر إن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي بصدد نشر فرق إنقاذ من أوروبا في تركيا.

ولفت إلى أن فرق الإنقاذ ستأتي من هولندا ورومانيا، مشيراً أن الفرق في طريقها بالفعل إلى تركيا.

In the wake of the earthquake in #Turkey this morning, we have activated the #EUCivilProtectionMechanism.



The EU's Emergency Response Coordination Centre is coordinating the deployment of rescue teams from Europe.



Teams from the #Netherlands & #Romania are already on their way.