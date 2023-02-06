اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى يرسل فرق إنقاذ ويستعد لمساعدة تركيا بعد الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:02 ص
الاتحاد الأوروبى يرسل فرق إنقاذ ويستعد لمساعدة تركيا بعد الزلزال آثار الزلزال
وكالات

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أعلن جانيز لينارزيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، الاثنين، تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وقال لينارزيتش في تغريدة على تويتر إن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي بصدد نشر فرق إنقاذ من أوروبا في تركيا.

ولفت إلى أن فرق الإنقاذ ستأتي من هولندا ورومانيا، مشيراً أن الفرق في طريقها بالفعل إلى تركيا.

 

 

 


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