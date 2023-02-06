الإحصاء: 304.8% ارتفاعاً بقيمة الصادرات المصرية لكرواتيا فى أول 10أشهر من 2022

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى كرواتيا لتسجل 107.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 26.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 304.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من كرواتيا 96 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 80.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.7%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا لتصل إلى 203.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 106.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 90.8%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كرواتيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022:

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 57.5 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14.7 مليون دولار.

3. ملابس بقيمة 13.4 مليون دولار.

4. أسمدة بقيمة 4.2 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 3.2 مليون دولار.

6. فواكه بقيمة 2.5 مليون دولار.

7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.9 مليون دولار.

8. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 1.7 مليون دولار.

9. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 1.2 مليون دولار.

10. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 1.1 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كرواتيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022

1. خشب ومصنوعاتها بقيمة 88.3 مليون دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.3 مليون دولار.

3. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 814.2 ألف دولار.

4. حيوانات حية بقيمة 771.3 ألف دولار.

5. منتجات الصيدلة بقيمة 571.4 ألف دولار.

6. لدائن ومصنوعاته بقيمة 362.6 ألف دولار.

7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 263.1 ألف دولار.

8. فواكه بقيمة 144.9 ألف دولار.

9. أثاث بقيمة 138.7 ألف دولار.

10. ألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 109.5 ألف دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكرواتية في مصر 2.9 مليون دولار خلال العام المالي عام 2020 / 2021 مقابل 2.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكرواتيا 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 847 ألف دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الكرواتيين العاملين في مصر 271 ألف دولار خلال العــام المــالـي 2020 / 2021 مقابل 620 ألف دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 56.3%.