الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار ورياح مثيرة للأتربة على أغلب الأنحاء

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن اليوم الإثنينن سيكون ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تنشط رياح شمالية غربية باردة وجافة علي السواحل الشمالية تصل سرعتها إلى 30 عقدة؛ تكون علي القاهرة غربية الاتجاه وتصل 20 عقدة.

وتابعت هيئة الأرصاد: الرياح مثيرة للرمال والأتربة علي القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، وعلي إثرها تنخفض الرؤية الأفقية، خاصة علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأضافت: تسود أجواء باردة علي كافة الأنحاء؛ ويصل الإحساس بها إلي شديد البرودة بحالة الجو بسبب الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة ونشاط الرياح.

ويشهد اليوم، انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على مناطق من بورسعيد ودمياط، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى