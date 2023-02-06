اقتصادية قناة السويس تطرق أبواب المستثمرين اليابانيين للترويج لمشروعات السخنة

كتب: مدحت عادل

يرأس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدا من المنطقة في جولة ترويجية للقاء مجموعة من الشركات اليابانية المهتمة والراغبة في ضخ استثمارات داخل المنطقة، تنظمه السفارة اليابانية مع مكتب اليونيدو بطوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME .

ومن المقرر أن يشمل برنامج الجولة إجراء جلسات عمل مشتركة مع مستثمري طوكيو وممثلي الشركات العاملة في الصناعات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها، وذلك خلال الجولة الترويجية، فضلاً عن عرض تجربة الجانب الياباني ممثلة في مشروعات رصيف الرورو بشرق بورسعيد ومصنع سرايا لإنتاج مستحضرات التجميل من الأعشاب الطبيعية بالسخنة.

وتأتي الجولة الترويجية المرتقبة بالتزامن مع الاهتمام البالغ الذي تحظي به المنطقة الاقتصادية من مختلف دول العالم، لاسيما بعد التطور الملحوظ في أداء المنطقة الاقتصادية في مجال توطين القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة والنشاط الترويجي الذي قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية مما ساعد مجتمع الأعمال الدولي في التعرف على الهيئة وامكاناتها بشكل أكبر.

وجاء لقاء وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة أمس ضمن التحضير للجولة الترويجية المنتظرة، حيث تناول اللقاء عرض تقديمي حول التحضيرات الخاصة بالجولة الترويجية للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة وعرض المشروعات اليابانية القائمة في السخنة وشرق بورسعيد.