افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بدراو فى أسوان لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

افتتحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، اليوم، الاثنين، معرض "أهلاً رمضان" بمدينة دراو للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة من اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والبقوليات، وذلك بشارع مجلس المدينة.

وأكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أن معرض دراو يأتى ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة حيث ستستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى 15 إبريل القادم ، مؤكداً أن هناك تكليفات من وزير التموين ومحافظ أسوان بالمتابعة الميدانية اليومية لحركة البيع والشراء بالأسواق ، والاطمئنان على السلع والمنتجات الغذائية والأساسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار خالد أبو القاسم، إلى أن افتتاح معارض " أهلاً رمضان " يشارك فيه القطاع الحكومى ممثلاً في الشركة المصرية لتجارة الجملة ، بجانب القطاع الخاص ، لافتاً إلى أن ذلك استكمالا للجهود المتواصلة التى تقوم بها الوزارة والمحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية احتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبى إحتياجات القاعدة العريضة من المواطنين ، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



افتتاح معرض أهلاً رمضان بدراو فى أسوان



افتتاح معرض أهلاً رمضان بدراو فى أسوان