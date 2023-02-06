استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ــ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم ب 7.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 8.5 جنيه.

-البسلة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12 جنيها.

-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 24 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 11.5 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 15جنيها.

-الموز البلدى 15 جنيها.

-الفراولة 15 جنيها.

-يوسفى 10جنيهات.

-الرمان بـ10 جنيهات.