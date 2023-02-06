اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 12:37 م
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية سوق خضار
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
-الطماطم ب 7.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7.5 جنيه.
 
‏‎‏-البصل الأبيض بـ8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 8.5 جنيه.
 
-البسلة بـ20 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفاصوليا بـ12 جنيها.
 
-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 24 جنيها.
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 11.5 جنيه.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏‎‏-الجوافة بـ 15جنيها.
 
-الموز البلدى 15 جنيها.
 
-الفراولة 15 جنيها.
 
-يوسفى 10جنيهات.
 
-الرمان بـ10 جنيهات.
 
على جانب آخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان" بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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