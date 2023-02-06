استعدادت مكثفة لجامعة بورسعيد لبدء الفصل الدراسى الثانى بالكليات السبت

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة بكليات الجامعة لاستقبال الطلبة والطالبات في الفصل الدراسي الثاني.



وأضاف رئيس الجامعة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع عمداء الكليات بالانتهاء من جداول حضور الطلبة والطالبات للمحاضرات في كل الكليات.



وأشار إلى أنه تم التأكيد على عمداء الكليات تذليل كافة العقبات أمام الطلبة والطالبات لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.



وأوضح رئيس جامعة بورسعيد، أن الدراسة ستبدأ في كل الكليات السبت القادم، لافتاً إلى أن الكليات علي أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة والطالبات.



وفي سياق آخر، يحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على حضور مجلس الجامعة، ويستعرض آخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة، وفي آخر اجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بانتظام سير العملية التعليمية بجامعة بورسعيد، مؤكدا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة بمجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة، وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.



وأكد اللواء عادل الغضبان، علي أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية، وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.



وأشار إلى حرصه علي التواصل مع مجلس جامعة بورسعيد شركاء النجاح، كما أشاد المحافظ بالنقلات النوعية التي تشهدها جامعة بورسعيد في مختلف قطاعاتها وكلياتها تحت قيادة رئيس الجامعة ، وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد فى العديد من المشروعات التنموية.

