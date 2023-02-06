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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا لـ76 قتيلا وأكثر من 440 مصابا

الإثنين، 06 فبراير 2023 06:54 ص
ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا لـ76 قتيلا وأكثر من 440 مصابا زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، إلى 76 شخصا وأصيب 440 مصابا، فضلا عن انهيار مئات المباني في عدد من المحافظات والولايات.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن قوة الزلزال بلغت 7.4 قرب مدينة كهرمان ماراس جنوبي تركيا، الواقعة على بعد 33 كيلومتراً من مدينة غازي عنتاب، وهي مدينة رئيسية وعاصمة إقليمية بجنوب تركيا.

وأكدت الإدارة، أن 32 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر، ونشب حريق كبير في منطقة كهرمان مرعش، وانقطع التيار الكهرباء  في ولاية غازي عنتاب و بعض ولايات جنوب تركيا جراء الزلزال.

 


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