اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 07:04 م
أكرم القصاص
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ارتفاع ضحايا الزلزال فى تركيا إلى 1541 شخص وأكثر من 9700 مصاب

الإثنين، 06 فبراير 2023 05:37 م
ارتفاع ضحايا الزلزال فى تركيا إلى 1541 شخص وأكثر من 9700 مصاب
وكالات

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أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاى ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 1541، بينما سجلت بلاده أكثر من 9700 مصابا بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وأضاف أن هناك صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة

وشهدت العاصمة التركية أنقرة عددا من الهزات الأرضية التى شعر بها السكان وأدت إلى خسائر مادية فى الأرواح والمبانى، وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا

دشنت قطر والكويت جسرا جويا إلى تركيا يشمل مساعدات وطواقم طبّية عاجلة، وذلك بحسب ما نقلته وكالتا الأنباء القطرية والكويتية عبر موقعهما الإلكتروني.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بانطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا اليوم الاثنين.

ويرافق أولى رحلات الجسر الجوي فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية.

فيما أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجه بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة إلى تركيا جراء الزلزال.

 

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