اتحاد العمال ينعى ضحايا زلزال غرب سوريا

قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية، إنه تلقى النبأ الحزين بشأن فقدان وإصابة الآلاف من الشعب السوري الشقيق من جراء أحداث الزلزال الذى وقع في شمال غرب الجمهورية السورية، وأدي إلى تدمير العديد من القري المنكوبة.
وقال فى بيان،: إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية الذين يعربون عن حزنهم الشديد لوقوع الحادث الأليم فإنهم يبعثون بخالص التعازي إلى عمال وشعب سوريا الشقيق ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالي بالمغفرة والرحمة للمفقودين الشهداء والشفاء العاجل للمصابين من جراء الحادث الأليم.
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