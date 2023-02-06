إصابة 47 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق عيون موسى بشرم الشيخ

كتب- صبرى غانم

أصيب 47 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تعرض أتوبيس سياحة، للانقلاب على طريق شرم الشيخ عيون موسي أمام النقطة الحصينة اتجاه السويس، وجارى نقل المصابين إلى مستشفيات السويس وجنوب سيناء.