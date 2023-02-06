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إصابة 47 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق عيون موسى بشرم الشيخ

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:44 ص
إصابة 47 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق عيون موسى بشرم الشيخ جانب من الحادث
كتب- صبرى غانم

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أصيب 47 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تعرض أتوبيس سياحة، للانقلاب على طريق شرم الشيخ عيون موسي أمام النقطة الحصينة اتجاه السويس، وجارى نقل المصابين إلى مستشفيات السويس وجنوب سيناء.
 
وقال مصدر طبى، إن المصابين حتى الآن 47 مصابا، وجاري نقلهم إلى مستشفى السويس العام ومستشفي راس سدر العام بجنوب سيناء وجاري حصر المصابين وإصاباتهم.
 
وأضاف المصدر أنه جارى نقل 43 مصابا إلى مستشفيات السويس و4 مصابين إلى مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء وأشار أن من بين المصابين عدد من الفلسطينيين.
 
جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث 

 


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