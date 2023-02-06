إصابة عامل برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عاملا مصابا برش خرطوش بالساق اليسرى بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق نارى رش خرطوش على إثر وقوع مشاجرة، بسبب خلافات الجوار، وتم نقله للمستشفى، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس مباحث البلينا بوصول حاتم ا ك ع 32 سنة عامل إلى المستشفي المركزي مصاباً برش خرطوش بالساق اليسري، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي ويقيم بدائرة مركز البلينا.

أفاد باتهام منصور م ع ح 23 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بندقية خرطوش و " 2 " طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر أن مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج استقبل صيادا مصابا برش خرطوش بالساق اليسرى وكدمات بالرأس وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي، وذلك على إثر إطلاق صياد النار عليه بسبب خلافات مالية فيما بينهما، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بين صيادين بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج ووجود مصاب تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، وصول عبد العال ع ع 22 سنة صياد إلى المستشفي المركزي مصاباً برش خرطوش بالساق اليسري وكدمات بالرأس، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي ويقيم دائرة المركز مركز طما.

وتبين اتهام أبو بكر س ه ع 20 سنة صياد ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات ماليه فيما بينهما، فتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع بإرشادة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.