إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرقة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الفيوم الصحراوى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقل المصابين إلى مستشفى الهرم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في منطقة كرداسة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.