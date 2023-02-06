إصابة سائق تعدى عليه آخر بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج، سائق مصابا بجرح قطعي بالصدر، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي، وذلك إثر تعدى حاصل علي ليسانس آداب يقيم بدائرة مركز طما عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته أثناء تواجدهما بموقف سيارات الأجرة بدائرة المركز، مما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات سابقة بينهما علي الجيرة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة سائق على يد حاصل علي ليسانس آداب بسبب خلافات بينهما داخل الموقف بدائرة مركز شرطة طما، وتم نقل المصاب للمستشفى، وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال ورئيس مباحث مركز شرطة طما، وصول حسام ج ف ع 33 سنة سائق إلى المستشفي المركزي مصاباً بجرح قطعي بالصدر، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي ويقيم بأسيوط.

وبسؤال المجنى عليه اتهم علاء ر ح م 32 سنة حاصل علي ليسانس آداب ويقيم دائرة مركز طما بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته أثناء تواجدهما بموقف سيارات الأجرة بدائرة المركز، مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات سابقة بينهما علي الجيرة، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة .