إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمركز ببا فى بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ، برئاسة مدحت صلاح رئيس المدينة، عدداً من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع مدحت صلاح رئيس مدينة ببا، أعمال النظافة والتجميل ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، إذ قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة مكثفة بقرية بني عقبة تم خلالها إزالة لعدد 5 حالات تعد بالبناء المخالف على إجمالي مساحة 650م أرض أملاك دولة.

وفى سياق متصل، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف من التصدي بالإزالة لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة أكثر من نصف قيراط أرض زراعية بزمام قرية غياضة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تتواصل أعمال رفع المخلفات وجمع القمامة المنزلية وتمهيد الطرق الترابية، ومتابعة أعمال صيانة بيارات تخفيض منسوب المياه الجوفية وإصلاح أعطال شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الإنارة بمداخل وشوارع القرى التابعة وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم رفع 80 طن قمامة من المحطة الوسيطة بمدينة ببا، وتسوية وتمهيد بعض الشوارع الفرعية وردم بعض الحفر بالطريق الرئيسي لقرية قمبش، بجانب متابعة تنفيذ أعمال الحائط الساند على ترعة الابراهيمية بالمدينة.