إزالة إشغالات وتعديات وتحرير مخالفات فى حملة لشرطة المرافق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة لإزالة التعديات والإشغالات من ميادين وشوارع المحافظة، بالتنسيق مع مسؤلي الأحياء، وأسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 123 مخالفة تعدي و إشغال طريق لكافيهات، ومحلات تجارية، وباعة متجولين.

كما أسفرت الحملة التي تم شنها بالمنطقة الأثرية بالهرم، والعمرانية، والطالبية، ومناطق أخرى، عن إزالة أوتاد وسلاسل حديدية، من شأنها تعطيل حركة السير، وتحرير محاضر إزالات إدارية، ومخالفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.