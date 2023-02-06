إحالة 10 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة البساتين للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين باحالة 10 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة البساتين.

نجحت الداخلية في ضبط 10 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتردد على عقار كائن بدائرة القسم وقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخله.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وتم ضبط 10 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم، وبداخلها حفرة بعمق 40 مترا وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.