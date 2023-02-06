أمطار غزيرة بالبحيرة وإغلاق بوغاز رشيد وطوارئ لرفع تراكمات المياه.. صور

شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة منذ الصباح الباكر على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية.

وأدى سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار إلى توقف حركة الملاحة، وكذلك غلق بوغاز رشيد أمام حركة الصيد نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وأضافت أنه تم نشر كافة المعدات والأطقم والأجهزة وفقا لخطة العمل المسبقة، كما تم التنبيه على استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم الدفع بأكثر من 1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، مشيرة إلى الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذلك مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة، بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار وكذلك ستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.