أكثر من 600 قتيل فى زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا.. إنفوجراف

استيقظ سكان دمشق وأنقرة، صباح اليوم الإثنين، على كارثة وصفت بالأسوأ منذ عام 1999، البداية كانت في تركيا حيث ضربها زلزال قوي، وقدّر المعهد الأمريكي لرصد الزلازل قوته بـ7.7 درجة على مقياس ريختر، فيما أشار المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إلى أن عمقه بلغ 10 كيلومترات.



تركيا زلزال عنيف ضرب جنوب تركيا وسوريا فجر اليوم بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر في تركيا: ارتفاع عدد الضحايا إلى 284 قتيلا و2323 جريحا أكثر من 1700 مبنى انهارت جراء الزلزال. تعليق حركة الطيران المدنى فى مطار غازى عنتاب. تعطيل المدارس لمدة أسبوع فى 10 محافظات تضررت من الزلزال فى سوريا: - ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 400 شخص حسبما أعلن المرصد السورى - الضحايا سقطوا فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس