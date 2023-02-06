أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من الكلية الحربية للتهنئة بمناسبة عيد الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ 71، استقبلت أكاديمية الشرطة الفريق مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، على رأس وفد الكلية الحربية.. حيث قدم التهنئة لهيئة الشرطة معرباً عن اعتزازه وتقديره لرجال وأبطال الشرطة لما يقدموه دوماً على مر التاريخ من تضحيات فى سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً على قوة العلاقات بين هيئة الشرطة والقوات المسلحة ودورهما الحيوى فى الحفاظ على استقرار وأمن الدولة المصرية.

كان فى استقبال الوفد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدداً من قيادات وضباط الأكاديمية ، نقل خلالها تحيات وزير الداخلية ، واهتمام سيادته بهذه الزيارة مشيداً بالتعاون الوثيق بين أكاديمية الشرطة والكلية الحربية وكافة الكليات والمعاهد العسكرية فى تبادل الخبرات فى المجالات الأمنية والتدريبية المختلفة، والذى يؤكد على أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحى الأمة وحصنها المنيع فى مواجهة كافة التحديات.

فى ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية وإلتقاط الصور التذكارية