أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 6-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، و أسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 6-2-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.050 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.19%، والعرب على 8.54%، واستحوذت المؤسسات على 31.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 71.3 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 62.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 48.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 16587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2780 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 19614 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 6835 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4208 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3401 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.752 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.54%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.736 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.82%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.705 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.50%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 27.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.20%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 0.976 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.97%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 10.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.69%.

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 25 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.44%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 13.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.32%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 66.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 13.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.