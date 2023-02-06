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أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الإثنين.. البلطى بـ45 جنيها للكيلو

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:00 ص
أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الإثنين.. البلطى بـ45 جنيها للكيلو سمك بلطى - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار السمك اليوم الإثنين، استقرارا ملحوظا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 45 جنيهًا 48 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 41 و43 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و45 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و170 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.
 
وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.
 
وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها.
 
أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جمبري مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 إلى 340 جنيها، والجمبرى مقاس 2  بلغ 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.
 

 


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السمك البلطي

أسعار الجمبري



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