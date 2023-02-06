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أبو الغيط يدعو لتقديم الإغاثة للمناطق المنكوبة بسوريا بعيدا عن التسييس

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:39 ص
أبو الغيط يدعو لتقديم الإغاثة للمناطق المنكوبة بسوريا بعيدا عن التسييس الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
كتب: بيشوى رمزى

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دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقدم الاغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وتأثر به عدد من دول المنطقة فجر اليوم 6 فبراير 2023. 
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لاسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الزلزال وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في كل من سوريا وتركيا. 
 
وأضاف رشدي أن الجامعة العربية تناشد منظمات الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لتقديم جهود الإغاثة والمساعدات الانسانية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس.
 
 
 

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