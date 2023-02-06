اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 04:39 م
أكرم القصاص
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التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية..

أبرز رسائل مصطفى مدبولى فى اجتماع الحكومة اليوم.. إنفوجراف

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:16 م
أبرز رسائل مصطفى مدبولى فى اجتماع الحكومة اليوم.. إنفوجراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
 
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث التوسع فى إنتاج الزيت الخام محلياً
 
أكد مدبولى أن الاجتماع يأتى فى إطار توجه الدولة لتوفير المنتجات المختلفة للمواطنين
 
الدولة تعمل على التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية عبر توفير التقاوى المطلوبة وتشجيع الزراعة التعاقدية
 
من المقرر  زراعة نحو 100 ألف فدان ذرة هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل
 
ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل
 
هدف الدولة يتمثل فى توطين صناعة الزيوت فى مصر مع التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية
 
الدولة تستهدف التحرك بقوة فى هذا الملف لتوفير المنتجات للمواطنين مع التمكن من توطين الصناعة فى الوقت ذاته

 


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