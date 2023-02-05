يا مين يعيش.. القبض على هارب من 382 سنة سجنا بمنطقة الزيتون

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) والمحكوم عليه فى عدد (18) حُكما بإجمالى مدد حبس بلغت 10 سنوات وغرامة مالية 77 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تردد (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم ، والمحكوم عليه فى عدد (250) حكم حبس في قضايا "شيكات"بإجمالى مدة حبس بلغت (382) سنة، وغرامات مالية بلغت (1,744,667 مليون جنيه) على المنطقة سكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.