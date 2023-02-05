

وذكرت صحيفة ريبليس نيجيريا المحلية على موقعها الإلكتروني السبت أن شركات الطيران في نيجيريا رفعت أسعار تذاكر الطيران بسبب زيادة سعر جيت A1 المعروف باسم وقود الطائرات من 200 نيرة حوالي (0.43 دولار) للتر إلى 1000 نيرة (2.15 دولار للتر) العام الماضي.



وجاءت الزيادة في أسعار وقود الطائرات بسبب ندرة المنتج بعد الأزمة الروسي الأوكرانية التي عطلت توزيع النفط الخام، مما أجبر الدول الغربية على تخزين النفط المكرر.



وقلل هذا من توافر JetA1 في السوق العالمية، ومع اعتماد نيجيريا على استيراد المنتج، تأثرت شركات الطيران المحلية بشكل كبير.



وبعد ارتفاع أسعار التذاكر، قلل ركاب الطائرات من رحلاتهم الجوية أو اعتمدوا النقل البري.. فيما توجه بعض النيجيريين برا إلى دول إفريقية أخرى لحجز رحلات أرخص.



وصرحت رئيسة نانتا للصحفين في أبوجا بأن 720 ألف شخص كانوا يعملون في قطاع الطيران فقدوا أيضا وظائفهم.