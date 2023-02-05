وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة ونجاة فتاة من حريق بمنطقة شبرا

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم ونجت فتاة من حريق داخل شقتهم فى منطقة شبرا، وعلى الفور تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة شبرا، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتبين اندلاع الحريق داخل شقة سكنية نتج عنه وفاة أب 41 عاما والأم 39 عاما وطفل 11 عاما وآخر 7 سنوات ورضيع سنة ونصف نتيجة للاختناق، ونجت فتاة من الحريق عمرها 15 عاما، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.