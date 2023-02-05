وفاة مسن متأثرا بحروق نتيجة نشوب حريق داخل غرفته بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

اندلع حريق بأحد المنازل فى مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، والمكون من 3 طوابق، نتج عنه وفاة مسن متأثرا بإصابته بحروق في جسده.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الكردي، بتقديم المدعو محمد فوزي محمد السباعي أحمد 57 عاما، مقيم شارع علي عبيد بندر الكردي، بلاغا يفيد بوفاة والده نتيجة نشوب حريق في الغرفة الخاصه به بالدور الأرضي بنفس العقار.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الكردي، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق علي مساحة 70 متر والغرفة محل الحريق علي يمين المدخل بالدور الأرضى.

وتواجد المتوفي فوزي محمد السباعي أحمد 99 عاما، عامل عادي يرقد خلف باب الغرفة وبه آثار حروق بجسدة توفي على إثرها.

وبالمعاينة للغرفة المحترقة تبين أن سبب إشتعال الحريق هو تلامس سيجارة مشتعلة لمرتبة أسفنجية، تسببت في إندلاع الحريق داخل الغرفة ولم يتمكن المتوفي من الخروج من الغرفه أثناء الحريق.

وبسؤال أبنائه كل من: محمد فوزي محمد السباعي أحمد 57 عام سائق، رضا فوزي محمد السباعي أحمد 48 عام، عامل عادي، علاء فوزي محمد السباعي أحمد 47 عاما، عامل عادي، وأحد شهود العيان علي الواقعة ع. ع. ص 36 عاما وجميعهم مقيم بنفس العنوان أقروا بذات المضمون ولم يتهموا أحد بالتسبب في الوفاة، وتحرر عن ذلك محضر رقم 111 إداري الكردي لسنة 2023 وجاري العرض على النيابة العامة.