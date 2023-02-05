اليوم السابع
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وزير العدل ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق

الأحد، 05 فبراير 2023 12:59 م
وزير العدل ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل
كتب إبراهيم قاسم

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نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، بخالص الحزن والأسى، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق، مشيراً إلى أن الراحل الكبير، لم يدخر جُهداً في سبيل أداء رسالته، وعمل بتفانٍ وإخلاص، وتحامل على صحته من أجل مصلحة الوطن عبر المناصب التي تقلدها وكان مثالاً يُحتذى به في تحمل المسئولية الوطنية والمتابعة الجدية.

 

ويتقدم المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

 


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