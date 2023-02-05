اليوم السابع
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وزير الطيران يبحث مع الشركات الخاصة تعزيز دور القطاع الخاص فى منظومة النقل الجوى

الأحد، 05 فبراير 2023 08:30 م
وزير الطيران يبحث مع الشركات الخاصة تعزيز دور القطاع الخاص فى منظومة النقل الجوى خلال الاجتماع
كتب محمود عبد الغني

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عقد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية لبحث استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة، وأوجه التنسيق المشترك مع الشركة الوطنية مصر للطيران وشركات الطيران الخاصة بما يحقق التكامل في منظومة النقل الجوي من أجل تنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في أسواق النقل الجوي الإقليمية والدولية.
 
وأكد وزير الطيران المدنى خلال الاجتماع على أهمية دور القطاع الخاص فى النقل الجوى المصرى، مشيراً الى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لشركات الطيران المصرية الخاصة للنهوض بأدائها، مؤكداً أن الشركات الخاصة جزء لا يتجزأ من منظومة الطيران المدنى المصرى.
 
وخلال اللقاء تم مناقشة آليات تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة النقل الجوي وتبادل الرؤي والأفكار التى من شأنها أن تسهم فى تطوير النقل الجوى المصرى ودعم الاقتصاد القومى، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه نشاط الطيران الخاص ومقترحات رؤساء وممثلي الشركات والتى من شأنها المساهمة في تنمية الحركة الجوية و السياحية الى مصر وفتح أسواق جديدة للنقل الجوى وجذب مزيد من الإستثمارات.
 
ومن جانبهم قدم رؤساء مجالس إدارات وممثلو شركات الطيران الخاصة المصرية الشكر لوزير الطيران المدنى على هذا اللقاء المثمر، مثمنين الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل تقديم التسهيلات لنشاط الطيران الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات والإرتقاء بقطاع النقل الجوي المصرى على كافة المستويات .
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