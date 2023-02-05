اليوم السابع
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وزير السياحة والآثار ينعى الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية

الأحد، 05 فبراير 2023 12:05 م
وزير السياحة والآثار ينعى الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية أحمد عيسى وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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ببالغ الحزن وعميق الأسى، نعى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وجميع الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة السياحة والآثار، الدكتور مهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس مجلس الوزراء السابق، والذي وافته المنية أمس، والذي كان خير نموذجاً في العطاء والتفاني لعمله ولوطنه، فقد تحمل وبذل الكثير في سبيل خدمة الوطن بكفاءة وإخلاص خلال المناصب التي تولاها وقدم خلالها الكثير من الإنجازات. 
 
وتقدم وزير السياحة والآثار بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

السياحة والآثار

شريف إسماعيل

رئيس الجمهورية



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