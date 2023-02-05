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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى

الأحد، 05 فبراير 2023 03:42 م
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى
كتب: أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً، الأحد، من "حسين إبراهيم طه" الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد اجتماع وزراء خارجية المنظمة الذي سيُعقد في نواكشوط في مارس 2023.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على حرص مصر على المشاركة الفعالة في كافة أنشطة المنظمة بما يسهم في تعظيم دورها لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم الإسلامي خاصة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

كما ناقش الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية والأزمات التي تشهدها العديد من الدول، مؤكدين على أهمية مواجهة مثل هذه التحديات التي تستلزم تضافر الجهود من أجل تعزيز أمن واستقرار العالم الإسلامي.

 

 

 


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