اليوم السابع
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الأحد، 05 فبراير 2023 08:53 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الروسى يصل إلى العراق فى زيارة رسمية لتعزيز العلاقات

الأحد، 05 فبراير 2023 08:15 م
وزير الخارجية الروسى يصل إلى العراق فى زيارة رسمية لتعزيز العلاقات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وكالات

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية .
 
ويترأس وزير الخارجية الروسي وفدا رفيع المستوى يضم العديد من الشركات النفطية والغازية والمستثمرين، ووفدا إعلاميا آخر يضم أكثر من 25 جهة روسية.
 
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، فى تصريحات صحفية، إن الزيارة تأتي في سياق تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وعلى جميع الأصعدة والجوانب المختلفة، فضلاً عن مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتنضيج الرؤى المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
 

روسيا

سيرجي لافروف

بغداد

وزارة الخارجية العراقية



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