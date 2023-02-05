نتيجة الصف الأول الثانوي.. تعليم المنوفية تعلن ظهور نتائج أولى وثانية ثانوى

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ظهور نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى فى بعض الإدارات التعليمية وظهورها خلال ساعات من الآن فى بعض الإدارات المتبقية .

نتيجة الصف الاول الثانوي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنبيه على كل إدارة تعليمية بجميع أنحاء المحافظة، مراجعة النتائج عقب الانتهاء من أعمال التصحيح لسرعة إعلان النتيجة .

نتيجة الصف الاول الثانوي بالمنوفية

وبدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تم إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.