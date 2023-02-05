نتيجة الإعدادية فى البحيرة بنسبة نجاح 76.5٪.. بالاسم ورقم الجلوس الآن

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى " الإعدادية العامة " للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 112649 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 76.5 ٪.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية طالباً وطالبة بنسبة نجاح 99.9 ٪.

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 ٪.

وتقدمت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح.

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات اعتباراً من يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 ولمدة خمسة عشر يوماً بمقر مركز الفتيات الرياضى أمام بدمنهور.

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