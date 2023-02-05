اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 06:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

معايير اختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية.. اعرف الشروط

الأحد، 05 فبراير 2023 05:00 ص
معايير اختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية.. اعرف الشروط الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد،  فتح باب التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية  ويستمر حتى 16 فبراير الجارى على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hijjfoundation.com  وذلك بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتمادها من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية ، ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي لموسم حج 1444هـ / 2023م.

ويشترط في المرشح للإشراف، أداء مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية ، وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية  بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج .

وكانت  الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعتمدت  ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 45 حاجا، يخصص منها نسبة 80% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 20% للمشرفين الجدد .

ويذكر ان   أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات  المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج  أشار أنه ضمن شروط الترشح للإشراف ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 55 عاما، كما يشترط في العضو العامل المتقدم للإشراف أن يكون مر على عضويته بالجمعية عامين على الأقل ويحسب التاريخ في 1/1/2023 وأن يكون من أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة وأنه  فور إعلان نتائج المرشحين للإشراف لهذا العام، سيتم عقد برامج تدريبية، سيتم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التي يمر بها المشرف والمهام التي يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة، وكذلك تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج بما ييسر عليه في القيام بدوره وكذلك لأعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.

 


التضامن

حج الجمعيات

مشرفى الحج الجمعيات

شروط حج الجمعيات

إشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ

2023م

شروط مشرفى حج الجمعيات

معايير اختيار مشرفى حج الجمعيات



الموضوعات المتعلقة

التضامن: تكلفة العمليات الإرهابية فى الفترة من 2011 -2016 تقدر بـ385 مليار جنيه

الخميس، 02 فبراير 2023 03:19 م

التضامن: ورش لتنمية سوق العمل في دمياط ودعم برامج القطاع الخاص

الخميس، 02 فبراير 2023 03:41 م

وزيرة التضامن تتفقد أنشطة الوزارة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

الخميس، 02 فبراير 2023 07:26 م

التضامن فى أسبوع.. تحديث بيانات 400 ألف أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة

الجمعة، 03 فبراير 2023 07:06 م

وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية 1444هـ- 2023م غدا

السبت، 04 فبراير 2023 12:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة