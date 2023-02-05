اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 07:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب سيارة فى الطريق الإقليمى

الأحد، 05 فبراير 2023 07:23 م
مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب سيارة فى الطريق الإقليمى حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصين مصرعهما وأصيب 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الإقليمى بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلي المستشفى .
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمى نطاق الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المركبة وانقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 

أمن الجيزة

اخبار عاجلة

حادث مرورى انقلاب سيارة

حادث الطريق الإقليمى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة