مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب سيارة فى الطريق الإقليمى

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الإقليمى بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلي المستشفى .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمى نطاق الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المركبة وانقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.