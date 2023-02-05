اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مركز الأمراض الأمريكى: نفوق أكثر من 58 مليون طائر بسبب تفشى انفلونزا الطيور فى 47 ولاية

الأحد، 05 فبراير 2023 09:48 ص
مركز الأمراض الأمريكى: نفوق أكثر من 58 مليون طائر بسبب تفشى انفلونزا الطيور فى 47 ولاية انفلونزا الطيور - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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كشف مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية عن نفوق ما يزيد على 58 مليون طائر حتى الآن بسبب تفشى انفلونزا الطيور منذ أوائل العام الماضي.

وذكر تقرير إحصائي للمركز الأمريكي نشره اليوم الأحد، أن هذه الإحصائيات شملت عدد الطيور النافقة في 47 ولاية أمريكية ومن بينها طيور المزارع والطيور المنزلية بالإضافة إلى الطيور البرية أيضا.

وأشار المركز في تقريره إلى أن انتشار فيروس الانفلونزا ينتقل عن طريق ملامسة الطيور المصابة من خلال الفضلات أو الريش أو الاتصال المباشر بكل الطيور الداجنة، وأوصت بقيام العمال والمتعاملين مع الطيور بارتداء الملابس الواقية لحماية انفسهم من الإصابة التي يخشى من انتقالها للبشر وخاصة مع استمرار موسم الشتاء.

وأضاف التقرير أن انفلونزا الطيور، والمعروفة علميا باسم "اتش 5 ان 1، بدأ تعقبها للمرة الأولي في عام 2016 بعد موجة تفشى لإنفلونزا الطيور في العالم والتي نفق خلال ما يزيد على 50 مليون طائر بالولايات المتحدة وحدها واعتبر هذا رقما قياسيا.

 


مركز الأمراض الأمريكى

انفلونزا الطيور

الطيور البرية

الولايات المتحدة الأمريكية



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