مراكز شباب كفر الشيخ تنظم لقاءات توعوية حول "التغيرات المناخية".. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدداً من الفعاليات بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لتوعية شباب وفتيات المحافظة، فنظمت المديرية لقاءات توعوية بمراكز شباب فوه ومطوبس، ضمن اليوم البيئى التطوعى تحت عنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة فى المستقبل» بمشاركة أعضاء مراكز الشباب.

أوضح الدكتور عزت، محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاءات تأتى ضمن سلسلة من البرامج التعريفية التى تنظمها المديرية للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة كما ناقشت " المقصود بتغير المناخ والتحولات طويلة الأجل فى درجات الحرارة وأنماط الطقس وقد تكون هذه التحولات طبيعية مثل التغيرات فى الدورة الشمسية والأنشطة البشرية التى تعد المسبب الرئيسى لتغير المناخ ويرجع إلى حرق الوقود الأحفورى مثل الفحم والنفط والغاز.

واختتم اللقاء بمراكز شباب فوة ومطوبس، بقيام الشباب المشارك بزراعة الأشجار مساهمة فى الحفاظ على البيئة والحد من تلك التغيرات والآثار الناجمة عنها تقام فعاليات اليوم البيئى التطوعى بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزى حسيب مدير المشروعات، ومتابعة باسم سعيد منسق النشاط التطوعى.

كما شهدت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج " نتشارك "، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى 12 محافظة " كفر الشيخ، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، شمال سيناء، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر " من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 حتى 19 عامًا.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل، وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب والنشء بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة فى تنفيذ المبادرات المجتمعية التى ترتكز محاورها الرئيسية حول " تمكين الفتيات، التوافق المجتمعى، المواطنة والتعايش السلمى ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة".

وبدأت أولى الورش التدريبية بمراكز شباب " قبريط، دسوق، منشأة عباس، برج البرلس " أدارها " أميرة شاهين، اشرقت احمد، هدير هانى، سعد أحمد " مدربى البرنامج وبمشاركة أعضاء برلمان الشباب والنشء من عمر 13 حتى 19 عامًا وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى، مدير إدارة التعليم المدنى بالمديرية، وتنفيذ فرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.

كما استضاف نادى مطوبس الرياضى، اللقاء الودى فى لعبة التايكوندو، بين لاعبى تايكوندو مطوبس من أبناء المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، من الناشئين والشباب وبين فرق الإسكندرية، استعدادا لمشاركة لاعبى مطوبس لبطولة مصر الدولية، وبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى بنادى النادى بالعاصمة الإدارية منتصف فبراير الجارى.



تايكوندو مطوبس يخوض لقاءات ودية استعداداً للبطولة الدولية بالعاصمة الإدارية



زراعة الاشجار بقرى كفر الشيخ



شباب كفر الشيخ يزرعون الاشجار



لقاءات عن التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في المستقبل