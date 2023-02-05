محتجون فى إسبانيا ينتفضون من أجل "حقوق الحيوان"

وكالات

شارك آلاف في مسيرة في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد للاحتجاج على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حقوق الحيوان. وجاءت الاحتجاجات بسبب استثناء كلاب الصيد، والتى اعتبرها المحتجون على القانون معرضة للاستغلال.

ومن المقرر أن يجرى البرلمان تصويتا على مشروع قانون حقوق الحيوان الجديد الذي اقترحه الحزب الاشتراكي الحاكم، بعد 4 أيام، إلا أن الاحتجاجات الواسعة تطرح تساؤلات حول ما إذا كان سيتم تمريره أم تأجيل الخطوة انتظارا لمزيد من التعديلات.

وبحسب وكالات أنباء، فإن مشروع القانون كشف عن انقسامات في قاعدة دعمه، حيث يرى ناخبون في مناطق ريفية أن بعض أجزاء مشروع القانون ستشرع فعليا لعمليات صيد لأنواع بما يمحوها من الوجود.

وقدم الحزب تعديلا في اللحظة الأخيرة لاستبعاد كلاب الصيد وحيوانات أخرى تشارك في أنشطة ريفية تقليدية.

ورفع المتظاهرون، الذين أحضر كثير منهم كلابهم معهم، لافتات من بينها "القتل ليس رياضة" ورددوا هتاف "أوقفوا الصيد".