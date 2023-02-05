محاكمة مستريح الأدوات الصحية بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه.. اليوم

كتب: أحمد إسماعيل

تنظر محكمة جنح الأزبكية، اليوم، دعوى قضائية جديدة رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية، تتهم مالك شركة أدوات صحية ونجله بالنصب والاحتيال فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" مستريح الأدوات الصحية ".

كان محامى الضحايا، تقدم ببلاغ إلى النائب العام فى الواقعة موضوع ذلك البلاغ المتمثل فى جريمة نصب وحصول على أموال الشاكيين بدون وجه حق للتحقيق فى البلاغ المقدم من الشاكيين ضد المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة ادوات صحية ونجله.

تتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.

وأوضح فى البلاغ أن المشكو فى حقه الأول والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل 3 أشهر - وذلك على سند من القول - إن شقيق المشكو فى حقه الأول - وابن المشكو فى حقه الثانى وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى امريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من اصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وان ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو فى حقه الثانى يمثل رئيس مجلس ادارة الشركة.