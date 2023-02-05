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محافظ كفر الشيخ: بدء تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الأربعاء المقبل

الأحد، 05 فبراير 2023 07:55 م
محافظ كفر الشيخ: بدء تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الأربعاء المقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موعد تلقي التظلمات الخاصة بنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 ، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 فبراير، لمدة 15 يوماً.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه سيتم الإعلان عن المدارس التي ستستقبل الطلاب وأولياء أمورهم لتقديم،  طلبات  التظلمات، عقب تسديد الرسوم، وقدرها 35 جنيهاً، مشيراً إلى أنه سيتم النظر في تلك التظلمات، وتحديد موعد لحضور الطالب في المقر الرئيسي للكنترول بمدرسة الوحدة العربية بمدينة كفر الشيخ، وسيتم موافاة الطلاب بنتيجة التظلمات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2022 - 2023، اليوم الأحد، بنسبة نجاح 87.41%، كما اعتمد أيضاً نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

 

 


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