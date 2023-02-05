محافظ المنوفية: معارض "أهلا رمضان" تشهد إقبالا كثيفا على مدار اليوم

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن معارض أهلا رمضان، التي أقيمت بنطاق المراكز والمدن والقرى، شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين علي مدار اليوم، وذلك لتوافر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تفوق مثيلاتها في الأسواق، مؤكدا أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية جاري التنسيق لإقامة أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر والتوسع فيها بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وغيرها من المنافذ المتنقلة والثابتة في المحافظة .
وقال أبو ليمون، إن هناك متابعة علي مدار الساعة لكافة المعارض والشوادر، ومتابعة أسعار السلع المعروضة من خلال اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور اليومي علي كافة المنافذ وتلافي أية ملاحظات وحلها فورا.
وكان المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، قد أجرى جولة يرافقه فيها هيثم صادق نائب رئيس المدينة، وأحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بتفقد المنفذ الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون، حيث تم الإشراف علي توزيع كميات من الدقيق والأرز الأبيض المعبأ علي المواطنين بأشمون وكذا المنتجات الغذائية الأخرى وذلك بأسعار مخفضة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة السلع وبأسعار مخفضة، وأشار النمر أنه جاري التجهيزات النهائية لافتتاح المنفذ الثاني لبيع السلع الغذائية "أهلا رمضان" بمدينة أشمون وذلك بمقر شارع سعد زغلول بجوار الجمعية الاستهلاكية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار ،تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كافة السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.
يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون، لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق.
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