محافظ المنوفية: معارض "أهلا رمضان" تشهد إقبالا كثيفا على مدار اليوم

وكان المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، قد أجرى جولة يرافقه فيها هيثم صادق نائب رئيس المدينة، وأحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بتفقد المنفذ الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون، حيث تم الإشراف علي توزيع كميات من الدقيق والأرز الأبيض المعبأ علي المواطنين بأشمون وكذا المنتجات الغذائية الأخرى وذلك بأسعار مخفضة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة السلع وبأسعار مخفضة، وأشار النمر أنه جاري التجهيزات النهائية لافتتاح المنفذ الثاني لبيع السلع الغذائية "أهلا رمضان" بمدينة أشمون وذلك بمقر شارع سعد زغلول بجوار الجمعية الاستهلاكية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار ،تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كافة السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون، لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق.