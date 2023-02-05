محافظ المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة زراعية و3 أطنان مستلزمات إنتاج

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار الأجهزة الرقابية والتفتيشية في شن حملاتها اليومية المفاجئة لمتابعة حركة الأسواق وضبط منظومة الأسعار والالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بذات الشأن، حيث أسفرت الحملات اليوم الأحد عن تحرير (228) محضرا تموينيا بإجمالي مضبوطات (20 طن أسمدة زراعية، 500 كجم أرز ، 3 طن خل طعام ) جميعهم مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد محافظ المنوفية أن الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن المحاضر التموينية تضمنت تحرير (105) محاضر مخالفات مخابز و(123) محضرا للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات.

ومن أهم القضايا التموينية التى شنتها الحملة ، تحرير محضرين أرقام (4162، 4163) لسنة 2023 جنح مركز قويسنا ضد مسئولي مصنع ومحل لتجارة السلع الغذائية بناحية قرية ميت بره لحيازتهم كمية قدرها (500) كجم أرز حر و(3 ) طن مستلزمات إنتاج خل طعام مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم تحرير محضر رقم (2805) جنح مركز السادات ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بناحية كفر داود وبحوزته كمية قدرها (20) طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

هذا وتواصل مديرية التموين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية جهودها المكثفة في ضبط حركة الأسواق ومنظومة الأسعار وتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والمحال العامة ، لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.