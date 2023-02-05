لجنة الدفاع بمجلس النواب تزور إحدى القواعد الجوية بالقوات المسلحة

كتب زكى القاضي

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب لإستعراض جهود القوات المسلحة فى تطوير قدراتها وإمكانياتها بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها التخصصية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته .

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلمانى من لجنة الدفاع والأمن القومى وبعض السادة رؤساء اللجان بمجلس النواب لإحدى القواعد الجوية، وتفقد الوفد عدد من المناطق بالقاعدة واستمعوا إلى شرح لمنظومة العمل الإحترافية التى يعمل بها رجال القوات الجوية للدفاع عن سماء مصر ضد أى عدائيات .

وشاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن إمكانيات ومهام القوات الجوية والدور الذى تقوم بتنفيذه على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى إطار مهام القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية ودعم ركائز الأمن القومى ، كما تفقد الوفد المعرض الأرضى للطائرات والذى يشتمل على عدد من الطائرات ذات التكنولوجيا القتالية العالية والتى تستخدمها القوات الجوية فى تنفيذ مهامها العملياتية لتحقيق السيادة الجوية والقضاءعلى العدائيات .

وأعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن فخر نواب الشعب المصرى بالقوات الجوية التى تتميز بإمتلاكها أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات ، فضلاً عن إمتلاكها نخبة من أمهر الطيارين على مستوى العالم .

كما أعرب نواب لجنة الدفاع والأمن القومى عن سعادتهم بما شاهدوه من آداء مشرف للقوات الجوية ، وأشادوا بمستوى التدريب الراقى والكفاءة القتالية التى يتمتع بها رجال القوات الجوية .