كولومبيا: حذرنا من مرور منطاد التجسس الصينى عبر المجال الجوى

فاطمة شوقى

أكدت القوات الجوية الكولومبية، أنها تتابع، منذ الجمعة، مرور منطاد عبر المجال الجوى والذى تم الكشف أنه منطاد ثانى أرسلته الصين للتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه لم يمثل أي تهديدا للأمن القومى الكولومبي.

وقالت القوات الجوية الكولومبية في بيان لها: "نتابع طريق جسم غريب على شكل "بالون" وشارك بعض المواطنين رسائلهم على شبكاتهم الاجتماعية التي أفادت بوجود منطاد أبيض في السماء ، مثل الذى تم اكتشافه في الولايات المتحدة منذ ثلاث أيام، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقال البيان: "اكتشف نظام الدفاع الجوي الوطني جسما يزيد ارتفاعه عن 55 ألف قدم دخل المجال الجوي الكولومبي في القطاع الشمالي من البلاد، متحركا بسرعة متوسطة 25 عقدة، وحدد خصائص مشابهة لتلك الموجودة في الكرة الأرضية".

ويتبع نظام الدفاع الجسم: "حتى غادر المجال الجوي"، أبلغوا الجمهور، أنهم يعتبرون أن الجسم "لا يمثل تهديدًا للأمن القومي والدفاع ، فضلاً عن السلامة الجوية".

ومع ذلك، يقول سلاح الجو إنه يجري جميع التحقيقات ذات الصلة ، مع دول مختلفة ، لتحديد المكان الذي يمكن أن يصل هذا الجسم منه إلى المجال الجوي الكولومبي.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها رصدت منطادًا صينيًا ثانيًا، الأول ، الواقع على الأراضي الأمريكية والذي اعتبرته حكومة جو بايدن "انتهاكًا للسيادة" ، وتم إسقاطه السبت الماضى وطبقا لبيان صحفي صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال باتريك رايدر ، فإن البالون الثاني يحلق فوق أمريكا اللاتينية ويقوم أيضًا بوظائف المراقبة.