كوريا الجنوبية: فقدان 9 صيادين بعد انقلاب قاربهم قبالة الساحل الجنوبى الغربى

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن خفر السواحل في مدينة "موكبو" الساحلية بجنوب غرب البلاد قوله إن سفينة تجارية تمكنت من إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم في أعقاب الحادث الذي وقع في وقت متأخر من يوم أمس (السبت) بالقرب من جزيرة "دايبيتشي" في مقاطعة "سنان".

وقال الناجون إن غرفة محرك القارب امتلأت بالماء بسرعة قبل أن تنقلب السفينة التي يبلغ وزنها 24 طنا وفقا لخفر السواحل، من جانبها قالت وزارة الداخلية والسلامة إن سبعة من المفقودين من مواطني كوريا الجنوبية بينما يحمل الاثنان الآخران جنسيات أجنبية دون الإعلان عنها.

وقد طالب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المسئولين بحشد كل الموارد المتاحة لتوسيع عملية البحث ولتقديم الدعم لعائلات الصيادين المفقودين، بحسب ما أعلن مكتبه.