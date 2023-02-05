كندية تربح 48 مليون دولار بعد شراء أول تذكرة يانصيب فى حياتها

وكالات

بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر، قررت فتاة كندية الاستماع لنصيحة جدها وشراء تذكرة يانصيب لأول مرة "لتجرب حظها"، لينتهي بها الأمر بربح 48 مليون دولار.

وبفوز جولييت لامور، وهى طالبة في سو سان ماري في أونتاريو، بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 48 مليون دولار، فقد أصبحت أصغر شخص يفوز في كندا بمبلغ كبير كهذا.

وحسب موقع سكاى نيوز، خلال تسلمها جائزتها، حكت لامور الأسباب التي دفعتها لشراء التذكرة، قائلة: "جدي قال لي لقد بلغت الثامنة عشرة، اشتري تذكرة وجرّبي حظك".

واتصلت بوالدها عند وصولها للمتجر للشراء، لسؤاله عن الإجراءات اللازمة للمشاركة في اليانصيب.

وكانت شركة يانصيب "أو إل جي" الخاصة بأونتاريو، قد أعلنت خلال نهاية الأسبوع هوية الفائزة الوحيدة بالجائزة الكبرى في السحب الذي جرى مطلع يناير، إلا أن لامور لم تكن تتابع نتائج السحب ولم يخطر في بالها أنها قد تكون الفائزة.

وبعد إعلان النتيجة، قام زملاء لامور بإخبارها أن التذكرة الفائزة تم شراؤها في سو سان ماري، وبعدما اقترح عليها أحد زملائها أن تتحقق من تذكرتها عبر تطبيق "أو إل جي"، فوجئت بأنها الفائزة.

ولامور تتخصص في علم الأحياء، وتعتزم متابعة دراستها هذا العام، فيما تخطط للقيام برحلة مع عائلتها الصيف المقبل.

وتستشير الفتاة والدها الذي يعمل في مجال التخطيط المالي، لمساعدتها على إيجاد طريقة لاستثمار جائزتها.